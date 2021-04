Dl covid: coprifuoco resterà alle 22. La Lega si asterrà. Regioni: anche la Toscana in giallo (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il coprifuoco resta fissato per le 22, anche se i ristoranti potranno restare aperti a cena. E' questo l'orientamento del consiglio dei ministri, nonostante l'opposizione forte della Lega che l'avrebbe voluto spostare alle 23. Secondo fonti ministeriali prima del Cdm si è tenuta una riunione supplementare - e informale - sul nodo del coprifuoco con la Lega, ma i rigoristi hanno tenuto il punto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilresta fissato per le 22,se i ristoranti potranno restare aperti a cena. E' questo l'orientamento del consiglio dei ministri, nonostante l'opposizione forte dellache l'avrebbe voluto spostare23. Secondo fonti ministeriali prima del Cdm si è tenuta una riunione supplementare - e informale - sul nodo delcon la, ma i rigoristi hanno tenuto il punto L'articolo proviene da Firenze Post.

