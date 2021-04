Diletta Leotta smentisce la crisi con Can Yaman: «Il matrimonio non è saltato» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nei giorni scorsi era girata voce che la nuova coppia del 2021, quella formata da Diletta Leotta, 29 anni e Can Yaman, 31, stesse attraversando un momento di forte crisi. Sui social network i fan avevano già scovato qualche indizio della possibile rottura. Innanzitutto Can, pochi giorni fa, è sparito da Instagram, chiudendo – senza dare spiegazioni – un profilo da oltre 8 milioni di follower. Dall’altra parte, Diletta nelle ultime foto pubblicate non sfoggia più il suo anello di fidanzamento, un gioiello di Tiffany da oltre 40mila euro. Come se non bastasse, il matrimonio, che doveva svolgersi a Roma il 16 agosto, è stato rimandato. Prove della crisi o solo coincidenze? Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 aprile 2021) Nei giorni scorsi era girata voce che la nuova coppia del 2021, quella formata da Diletta Leotta, 29 anni e Can Yaman, 31, stesse attraversando un momento di forte crisi. Sui social network i fan avevano già scovato qualche indizio della possibile rottura. Innanzitutto Can, pochi giorni fa, è sparito da Instagram, chiudendo – senza dare spiegazioni – un profilo da oltre 8 milioni di follower. Dall’altra parte, Diletta nelle ultime foto pubblicate non sfoggia più il suo anello di fidanzamento, un gioiello di Tiffany da oltre 40mila euro. Come se non bastasse, il matrimonio, che doveva svolgersi a Roma il 16 agosto, è stato rimandato. Prove della crisi o solo coincidenze?

