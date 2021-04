“Didattica in presenza fino al 70 per cento da subito”, ci dice la Gelmini (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo ripete più volte in questa intervista il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini. “Abbiamo voluto assegnare alla scuola una priorità assoluta. Per questo stiamo lavorando a stretto contatto con regioni, comuni ed enti locali per preparare la riapertura”. Dal 26 aprile gli studenti in presenza arriveranno a circa 7 milioni. E questo ha destato apprensione in più di qualche dirigente scolastico e presidente di regione. Solo ieri il ministro ha avuto un confronto con loro, altri ne avrà con la Conferenza unificata tra oggi e domani. Cos’è venuto fuori? “Stiamo lavorando perché nell’immediato almeno il 60-70 per cento degli studenti delle superiori possa tornare in Aula e, laddove sarà possibile, dobbiamo tendere al 100 per cento” afferma il ministro. Eppure i trasporti, con le immagini di mezzi sempre ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo ripete più volte in questa intervista il ministro per gli Affari regionali Mariastella. “Abbiamo voluto assegnare alla scuola una priorità assoluta. Per questo stiamo lavorando a stretto contatto con regioni, comuni ed enti locali per preparare la riapertura”. Dal 26 aprile gli studenti inarriveranno a circa 7 milioni. E questo ha destato apprensione in più di qualche dirigente scolastico e presidente di regione. Solo ieri il ministro ha avuto un confronto con loro, altri ne avrà con la Conferenza unificata tra oggi e domani. Cos’è venuto fuori? “Stiamo lavorando perché nell’immediato almeno il 60-70 perdegli studenti delle superiori possa tornare in Aula e, laddove sarà possibile, dobbiamo tendere al 100 per” afferma il ministro. Eppure i trasporti, con le immagini di mezzi sempre ...

Advertising

giorgio_gori : Non credo sia una buona idea portare la didattica in presenza delle scuole superiori al 100%. Infatti: o si porta a… - rtl1025 : ?? Da #maggio si intensificheranno lezioni, sessioni di esami e di laurea che si terranno in presenza nelle… - Corriere : «Il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui»: attenzione, è una truffa via sms - rugiada71 : RT @MMmarco0: Sara Gandini, autrice del mastodontico studio sulle scuole super sicure ora chiede di mantenere la didattica in presenza anch… - r_i_k_7_2 : RT @MMmarco0: Sara Gandini, autrice del mastodontico studio sulle scuole super sicure ora chiede di mantenere la didattica in presenza anch… -