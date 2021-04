Dichiarazioni pre Napoli-Lazio: le parole di Farris (Di mercoledì 21 aprile 2021) Napoli-Lazio è in programma per giovedì 22 aprile. Il match sarà valevole per la 32a giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le 20: 45 dal Maradona di Napoli. Nella giornata di oggi, Farris ha rilasciato le consuete Dichiarazioni pre Napoli-Lazio. Napoli-Lazio: probabili formazioni e dove vederla Dichiarazioni pre Napoli-Lazio: cosa si aspetta Farris? In conferenza stampa, Farris ha parlato del prossimo avversario della Lazio: il Napoli di Gennaro Gattuso. La formazione partenopea è in quinta posizione, davanti proprio alla formazione biancoceleste. Queste le parole del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 aprile 2021)è in programma per giovedì 22 aprile. Il match sarà valevole per la 32a giornata di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le 20: 45 dal Maradona di. Nella giornata di oggi,ha rilasciato le consuetepre: probabili formazioni e dove vederlapre: cosa si aspetta? In conferenza stampa,ha parlato del prossimo avversario della: ildi Gennaro Gattuso. La formazione partenopea è in quinta posizione, davanti proprio alla formazione biancoceleste. Queste ledel ...

