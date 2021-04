**Design: FederlegnoArredo, ‘nessuna decisione presa su Salone Mobile a settembre’** (Di mercoledì 21 aprile 2021) Milano, 21 apr. (Adnkronos) – Sul Salone del Mobile di Milano, che dovrebbe tenersi quest’anno a settembre, Federlegno Arredo Eventi precisa che il cda “non ha ancora preso nessuna decisione in merito allo svolgimento dell’edizione 2021” , e smentisce le “notizie pubblicate oggi su alcuni organi di stampa”. Secondo indiscrezioni, pubblicate tra le testate da Affaritaliani.it, FederlegnoArredo aveva deciso di annullare l’edizione. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 aprile 2021) Milano, 21 apr. (Adnkronos) – Suldeldi Milano, che dovrebbe tenersi quest’anno a settembre, Federlegno Arredo Eventi precisa che il cda “non ha ancora preso nessunain merito allo svolgimento dell’edizione 2021” , e smentisce le “notizie pubblicate oggi su alcuni organi di stampa”. Secondo indiscrezioni, pubblicate tra le testate da Affaritaliani.it,aveva deciso di annullare l’edizione. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

zazoomblog : Design: FederlegnoArredo nessuna decisione presa su Salone Mobile a settembre - #Design: #FederlegnoArredo… - zazoomblog : Design: FederlegnoArredo ‘nessuna decisione presa su Salone Mobile a settembre’ - #Design: #FederlegnoArredo #‘nes… - TV7Benevento : **Design: FederlegnoArredo, 'nessuna decisione presa su Salone Mobile a settembre'**... - claudiajforrest : RT @INTERNIMagazine: In una settimana così significativa per la ripartenza della ‘Milano del design’, FederlegnoArredo e Salone del Mobile.… - INTERNIMagazine : In una settimana così significativa per la ripartenza della ‘Milano del design’, FederlegnoArredo e Salone del Mobi… -