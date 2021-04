Demi Lovato celebra la giornata della marijuana fumando un bong (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo aver rischiato di morire per un'overdose, Demi Lovato ha smesso con le droghe pesanti ma non ha rinunciato alla marijuana, che in California è legale. Per festeggiare il 'weed day', la giornata ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo aver rischiato di morire per un'overdose,ha smesso con le droghe pesanti ma non ha rinunciato alla, che in California è legale. Per festeggiare il 'weed day', la...

Advertising

Jaysinh02012840 : @backtoselg @selenagomez Eh demi Lovato she's so adorable?????? - LolohWarrior : RT @WaitinForDemiIt: “Dancing With The Devil... The Art Of Starting Over” è finalmente disponibile sul sito di IBS a 21,30€! Link: https:/… - DeDemDemi : RT @luca1897luca: @creviceart @annalisa__scar La Lovato la massacrerebbe alla Pausini nella gabbia , Demi ha fatto arti marziali ma di che… - tapa_tucuman : @latimes demi lovato aburrida inventa su propio purgatorio - luca1897luca : @creviceart @annalisa__scar La Lovato la massacrerebbe alla Pausini nella gabbia , Demi ha fatto arti marziali ma d… -