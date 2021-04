Deddy e Sangiovanni infrangono le regole | La grave comunicazione (Di mercoledì 21 aprile 2021) Deddy e Sangiovanni hanno ricevuto un duro rimprovero dal proprio coach, Rudy Zerbi. I due hanno infranto le regole della scuola di Amici e stavolta non hanno avuto scampo. Ecco che cosa è successo Sangiovanni e Deddy-Political24Ad Amici si sa, finchè si è un concorrente il regolamento interno e le regole vanno seguite e chi meglio di Rudy Zerbi può farle rispettare? Stavolta a fare i conti con il severo coach di canto sono stati Sangiovanni e Deddy. I due amici e compagni di squadra si sono resi protagonisti di un duro rimprovero per un atteggiamento ‘ostile’ nei confronti delle regole. Seppur colpevoli del medesimo comportamento sbagliato, hanno reagito in maniera completamente opposta, tanto da far andare su tutte le furie il ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 aprile 2021)hanno ricevuto un duro rimprovero dal proprio coach, Rudy Zerbi. I due hanno infranto ledella scuola di Amici e stavolta non hanno avuto scampo. Ecco che cosa è successo-Political24Ad Amici si sa, finchè si è un concorrente il regolamento interno e levanno seguite e chi meglio di Rudy Zerbi può farle rispettare? Stavolta a fare i conti con il severo coach di canto sono stati. I due amici e compagni di squadra si sono resi protagonisti di un duro rimprovero per un atteggiamento ‘ostile’ nei confronti delle. Seppur colpevoli del medesimo comportamento sbagliato, hanno reagito in maniera completamente opposta, tanto da far andare su tutte le furie il ...

Advertising

AmiciUfficiale : Il prof Rudy Zerbi convoca Sangiovanni e Deddy per una comunicazione importante #Amici20 - AmiciUfficiale : Samuele e la maestra Veronica Peparini, Alessandro e la prof Lorella Cuccarini, una comunicazione importante per Sa… - AmiciUfficiale : Rischio eliminazione per Deddy, Sangiovanni, Serena e uno tra loro si sfiderà contro Tancredi e Martina al ballotta… - hudsonftpayne : RT @__aboutansia: #Amici20 Sangiovanni e Deddy convinti di un duetto: - cont0rta : si hanno sbagliato sangio e deddy a non rispettare le regole, ma ce ne vuole per accanirsi su due ragazzi di 18 ann… -