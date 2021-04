Decreto riaperture. Coprifuoco alle 22. Lega si astiene su dl in Cdm (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il Decreto in pillole: Spostamenti tra Regioni • Dal 26 aprile chi è munito di certificazione verde potrà spostarsi da una Regione all'altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni. • Sempre dal ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ilin pillole: Spostamenti tra Regioni • Dal 26 aprile chi è munito di certificazione verde potrà spostarsi da una Regione all'altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni. • Sempre dal ...

