Decreto Covid, braccio di ferro tra governo e Regioni sul coprifuoco. Fedriga: «Va spostato alle 23» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lunedì 26 aprile partiranno le prime riaperture. Dopo aver trovato una mediazione tra le richieste di chi chiedeva di aprire con più velocità e chi invece invocava un approccio più cauto, ora il nodo da risolvere per il governo è quello del coprifuoco. La bozza del nuovo Decreto Covid conferma lo stop agli spostamenti dopo le 22, come ribadito anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Ma il braccio di ferro, in seno alla maggioranza come tra esecutivo e Regioni, è aperto. «Sul coprifuoco c’è un’interlocuzione con il governo. La Conferenza delle Regioni propone, misura assolutamente responsabile, l’ampliamento di un’ora, fino alle 23, per permettere alle attività, nei ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lunedì 26 aprile partiranno le prime riaperture. Dopo aver trovato una mediazione tra le richieste di chi chiedeva di aprire con più velocità e chi invece invocava un approccio più cauto, ora il nodo da risolvere per ilè quello del. La bozza del nuovoconferma lo stop agli spostamenti dopo le 22, come ribadito anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Ma ildi, in seno alla maggioranza come tra esecutivo e, è aperto. «Sulc’è un’interlocuzione con il. La Conferenza dellepropone, misura assolutamente responsabile, l’ampliamento di un’ora, fino23, per permettereattività, nei ...

Advertising

fattoquotidiano : NUOVO DECRETO COVID, ECCO LA BOZZA Tornano le zone gialle, arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tr… - rtl1025 : ?? Arriva la #certificazioneverde per gli spostamenti tra #Regioni di colore diverso. Lo prevede la bozza di decreto… - Agenzia_Ansa : 'Il coprifuoco evoca brutte cose, in tutti noi c'è la volontà di superarlo, ma ci vuole gradualità per non consenti… - fisco24_info : Riaperture, zona gialla, regole: oggi il decreto Covid: Il consiglio dei ministri convocato alle 17 giorno: all'ord… - Aimer63 : RT @laltrodiego: #CambioDiPasso •Fedriga: 'sul coprifuoco la Conferenza delle Regioni propone le 23, per permettere alle attività di avere… -