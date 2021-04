Decreto 26 aprile, battaglia sul coprifuoco. Fedriga insiste: “Spostiamolo alle 23” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sembrava quasi che il Decreto ministeriale che prevede le riaperture dal 26 aprile fosse ormai pronto dietro l’angolo, ma ci sono ancora dei nodi che sembrano essere lontani dall’essere sciolti. Uno di questi nodi in particolare è quello che riguarda il coprifuoco, che a quanto sembra potrebbe essere mantenuto dalle 22 alle 5, ma le Regioni sono pronte a dar battaglia per poterlo spostare di un’ora. In sintesi troviamo due schieramenti pronti a darsi battaglia, da una parte i Governatori delle Regioni, che trovano d’accordo Fedriga, Bonaccini, Toti, Zaia e altri Governatori, mentre dall’altra l’esecutivo di Mario Draghi, capeggiato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, che non intende posticipare l’orario del coprifuoco. I ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sembrava quasi che ilministeriale che prevede le riaperture dal 26fosse ormai pronto dietro l’angolo, ma ci sono ancora dei nodi che sembrano essere lontani dall’essere sciolti. Uno di questi nodi in particolare è quello che riguarda il, che a quanto sembra potrebbe essere mantenuto d225, ma le Regioni sono pronte a darper poterlo spostare di un’ora. In sintesi troviamo due schieramenti pronti a darsi, da una parte i Governatori delle Regioni, che trovano d’accordo, Bonaccini, Toti, Zaia e altri Governatori, mentre dall’altra l’esecutivo di Mario Draghi, capeggiato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, che non intende posticipare l’orario del. I ...

