Ddl Zan, Fedez ancora all'attacco: «Ostellari, smettila di fare come ti pare: non sei Beyoncé» – Il video (Di mercoledì 21 aprile 2021) Con il blocco dei lavori sul disegno di legge Zan contro l'omotransfobia in commissione Giustizia del Senato, Fedez, che si era già schierato a favore del ddl, è tornato all'attacco con alcune stories dal suo account Instagram. «Nonostante più di 300mila firme chiedano la calendarizzazione, e nonostante la maggioranza della commissione Giustizia sia favorevole a calendarizzare il disegno di legge, una persona sola, un singolo, il signor Ostellari, presidente della commissione Giustizia, ha deciso di fare come vuole. Ma allora dico – prosegue Fedez – fatti pagare dalla Lega, non dai cittadini se vuoi fare il c*** che ti pare, perché in democrazia non fai quello che vuoi tu ma quello che il tuo ruolo ti impone di fare».

SirDistruggere : Povia 'Con il ddl Zan censureranno Luca era gay' Guarda mobiliterei il Parlamento e la farei approvare anche se servisse solo per questo. - brandobenifei : Anche dal Parlamento Europeo lo diciamo chiaramente: basta ostruzionismo contro il DDL #Zan, lasciate votare il Sen… - espressonline : Ddl Zan, il freno di Italia Viva. Per Faraone “Ok alle modifiche” tra gli applausi di Lega e Fdi - Vijk1962 : @davidefaraone Ma fai veramente ribrezzo. Cosa c'entra la vicenda Grillo con il DdL Zan. Fai vomitare. - diVirgilioA : RT @espressonline: Ddl Zan, il freno di Italia Viva. Per Faraone “Ok alle modifiche” tra gli applausi di Lega e Fdi -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan La Lega voterà contro la sfiducia a Speranza in aula il 28/4 D'Incà ha riunito la maggioranza alla luce delle tensioni registrate questa mattina nell'Aula di Palazzo Madama sul calendario, con al centro in particolare il braccio di ferro in corso sul ddl Zan. ...

Vladimir Luxuria: ddl Zan serve ad evitare omofobi di domani ... prima persona transgender a essere eletta al parlamento di uno Stato europeo, parlando del disegno di legge contro l'omotransfobia, ribattezzato 'ddl Zan' dal cognome del suo relatore Alessandro Zan ...

Valente: «Identità di genere vaga e divisiva, modifichiamo il ddl Zan» Avvenire La crisi dell’Europa liberale, la società che non vorrei. Nel frattempo, la discussione in senato del DDL Zan che prevede una minima tutela della comunità LGBTQ dalle discriminazioni è stata rimandata per ben due volte, prima il 30 marzo poi il 7 aprile. Ma ...

Vladimir Luxuria: ddl Zan serve ad evitare omofobi di domani Roma, 21 apr. (askanews) - "Intanto si sancirebbe un reato, una fattispecie di reato che è il reato di odio per motivi legati ...

