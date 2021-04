Ddl Zan di nuovo bloccato, Fedez: “Ostellari (Lega) fa il ca*** che gli pare, in barba alla democrazia. Ma vi sembra normale?” – Video (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo l’ennesimo blocco da parte dell’Ufficio di presidenza della commissione Giustizia del Senato, che doveva decidere la calendarizzazione del ddl Zan colLegato con altri disegni di legge contro l’omotransfobia, Fedez, già apertamente schierato a favore del ddl, torna all’attacco. E lo fa pubblicando una serie di stories su Instagram. “Nonostante più di 300mila firme che chiedono la calendarizzazione e nonostante la maggioranza della commissione Giustizia sia favorevole a calendarizzare il disegno di legge, una persona sola, un singolo, il signor Ostellari (Lega ndr.) presidente della commissione Giustizia ha deciso di fare il ca*** che gli pare, in barba alla democrazia”. Il cantante quindi spiega la giustificazione data da Andrea ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo l’ennesimo blocco da parte dell’Ufficio di presidenza della commissione Giustizia del Senato, che doveva decidere la calendarizzazione del ddl Zan colto con altri disegni di legge contro l’omotransfobia,, già apertamente schierato a favore del ddl, torna all’attacco. E lo fa pubblicando una serie di stories su Instagram. “Nonostante più di 300mila firme che chiedono la calendarizzazione e nonostante la maggioranza della commissione Giustizia sia favorevole a calendarizzare il disegno di legge, una persona sola, un singolo, il signorndr.) presidente della commissione Giustizia ha deciso di fare ilche gli, in”. Il cantante quindi spiega la giustificazione data da Andrea ...

