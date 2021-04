Dayane Mello su Rosalinda: “Ci siamo amate, la nostra era la storia d’amore più bella del GF” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Se dentro la casa erano inseparabili, adesso le cose sono cambiate tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due non hanno interrotto del tutto i rapporti, ma si sentono su Whatsapp. La modella brasiliana in un’intervista rilasciata a Chi ha parlato della sua storia d’amore con l’attrice siciliana e l’ha definita “la più importante di questa edizione“. “In che rapporti sono oggi con Rosalinda? Amiche di Whatsapp, si può dire? Ci sentiamo spesso. Io sono una persona imperfetta: con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata, innamorata e sono felice. Ma ci tengo a dire che la storia d’amore più importante di questa edizione è stata quella delle “RosMello”, la nostra. L’amore che provavamo dentro l’abbiamo portato fuori dalla ... Leggi su biccy (Di mercoledì 21 aprile 2021) Se dentro la casa erano inseparabili, adesso le cose sono cambiate traCannavò. Le due non hanno interrotto del tutto i rapporti, ma si sentono su Whatsapp. La modella brasiliana in un’intervista rilasciata a Chi ha parlato della suacon l’attrice siciliana e l’ha definita “la più importante di questa edizione“. “In che rapporti sono oggi con? Amiche di Whatsapp, si può dire? Ci sentiamo spesso. Io sono una persona imperfetta: con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata, innamorata e sono felice. Ma ci tengo a dire che lapiù importante di questa edizione è stata quella delle “Ros”, la. L’amore che provavamo dentro l’abbiamo portato fuori dalla ...

