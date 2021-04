Dayane Mello | la verità su Balotelli Su Rosalinda svela | “Ci siamo amate”

Advertising

SaCe86 : MELLO E CATTIVO TEMPO - DAYANE MELLO E MARIO BALOTELLI SONO TORNATI INSIEME, E A CASA DI GALLIANI... - SESTRAS2 : RT @Il_Jordy: Ed io che sto aspettando l'incontro tra le due divinità Dayane Mello e Carolina Stramare #mellos - Il_Jordy : Ed io che sto aspettando l'incontro tra le due divinità Dayane Mello e Carolina Stramare #mellos - ElisaDiGiacomo : Dayane Mello interviene su Balotelli: 'Non sappiamo cosa vogliamo' - SpettacoliNEWS : #DayaneMello parla del rapporto con Rosalinda Cannavò e di Balotelli #GFVIP #mellos @daymelloreal -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

La modella brasiliana rompe il silenzio sul presunto ritorno di fiamma con il calciatore e dice la verità sul rapporto con Adua Del ...Dopo aver parlato della "storia" con Rosalinda Cannavò ,ha precisato come stanno le cose con Mario Balotelli , smentendo il gossip (fino ad un certo punto). Ecco le sue parole su Chi Magazine .chiarisce come stanno le cose con ...In una recente intervista, l'ex gieffina Dayane Mello è tornata a parlare del sentimento che la legava a Rosalinda Cannavò nella casa di Cinecittà ...Dayane Mello è stata una delle più amate e discusse protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip.Intervistata dal settimanale “Chi” la modella ha parlato del ...