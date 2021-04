Dayane Mello e Mario Balotelli di nuovo insieme? “Siamo legati…” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dayane Mello risponde al gossip su un ritorno di fiamma con Mario Balotelli I due si sono conosciuti nel 2017 quando all’epoca Dayane Mello aveva dichiarato di essere in Italia solamente per lui, Mario Balotelli. E a distanza di anni, continua a tener banco il gossip che li rivorrebbe di nuovo insieme. La coppia si è ritrovata durante una puntata del Grande Fratello Vip ma, in quell’occasione, Mario si era lasciato andare ad una battuta infelice proprio sulla modella. A rendere noto l’avvicinamento tra i due è stato Roberto Alessi che a ‘Ogni Mattina’, programma condotto da Adriana Volpe, ha dichiarato: “ li hanno visti in Brera a Milano, a casa di Galliani, tornato fortunatamente dall’ospedale ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 aprile 2021)risponde al gossip su un ritorno di fiamma conI due si sono conosciuti nel 2017 quando all’epocaaveva dichiarato di essere in Italia solamente per lui,. E a distanza di anni, continua a tener banco il gossip che li rivorrebbe di. La coppia si è ritrovata durante una puntata del Grande Fratello Vip ma, in quell’occasione,si era lasciato andare ad una battuta infelice proprio sulla modella. A rendere noto l’avvicinamento tra i due è stato Roberto Alessi che a ‘Ogni Mattina’, programma condotto da Adriana Volpe, ha dichiarato: “ li hanno visti in Brera a Milano, a casa di Galliani, tornato fortunatamente dall’ospedale ...

