Dayane Mello conferma la storia d'amore con Rosalinda Cannavò (Foto) (Di mercoledì 21 aprile 2021) Mentre si vocifera che Dayane Mello potrebbe avere una nuova storia d'amore con Mario Balotelli e Rosalinda Cannavò è felice con Andrea Zenga, la bella modella brasiliana torna sul legame che le ha unite nella casa del GF Vip. La Mello parla ancora una volta d'amore, conferma che il loro rapporto era vero, si sono amate. Un legame profondo, strettissimo tra Dayane Mello e Adua Del Vesco, che oggi preferisce chiamarsi con il suo vero nome, Rosalinda. Nella casa del Grande Fratello Vip le abbiamo viste sostenersi e coccolarsi, gelose l'una dell'altra, ma le abbiamo viste anche litigare e stare male, ignorarsi e poi abbracciarsi di nuovo. Oggi la Mello ammette i suoi ...

