Davis | ' Torno in campo' Ecco perché per i Lakers il suo ritorno è un nuovo inizio

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Anthonyè pronto. 'Se sto bene gioco' dice riferendosi alla partita che igiocheranno a Dallas nella notte italiana tra giovedì e venerdì. I campioni in carica non aspettavano altro: AD è ...

Advertising

Gazzetta_NBA : I Lakers riabbracciano Davis: “Torno in campo, a meno che...” -

Ultime Notizie dalla rete : Davis Torno

La Gazzetta dello Sport

Cautela ? I Lakers conhanno usato la massima prudenza. Perché il 14 febbraio, quando è uscito dal campo nella partita contro Denver, AD ha provato 'un dolore mai sperimentato prima' e confessa ......resta la sensazione meravigliosa di aver indossato per la prima volta la maglia gialloviola!!...e Cavs sia di nuovo arruolabile (contando le assenze perduranti di LeBron James e Anthony). ...I Lakers dovrebbero riabbracciare Anthony Davis nella partita di giovedì a Dallas. È lo stesso 28enne ad annunciarlo, ripresentandosi ai media dopo l’allenamento che precede la partenza dei campioni i ...Per la prima volta in carriera nei migliori venti della classifica mondiale, reduce dalla lezione del numero uno Novak Djokovic a Montecarlo, l’azzurro torna subito in campo a Barcellona. Ma il boom d ...