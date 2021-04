Dave Bautista vuole il ruolo di Bane e lo ha fatto sapere alla Warner Bros (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dave Bautista vuole essere Bane al cinema in un futuro adattamento del personaggio, e a quanto pare lo ha ha già fatto sapere a Warner Bros. Ci sono attori che sanno quello che vogliono, e non si può certo dire che Dave Bautista non sia uno di questi. Anzi, la cosa si applica a tal punto all'ex campione di wrestling, che questi ha già comunicato a Warner Bros. la sua intenzione di interpretare il villain DC Bane qualora ci fosse una nuova opportunità di portarlo sul grande schermo. A rivelarlo è stato proprio Bautista durante la Justice Con (via IndieWire), in occasione della quale era lì per parlare del suo nuovo film, Army of the Dead, diretto da Zack ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 aprile 2021)essereal cinema in un futuro adattamento del personaggio, e a quanto pare lo ha ha già. Ci sono attori che sanno quello che vogliono, e non si può certo dire chenon sia uno di questi. Anzi, la cosa si applica a tal punto all'ex campione di wrestling, che questi ha già comunicato a. la sua intenzione di interpretare il villain DCqualora ci fosse una nuova opportunità di portarlo sul grande schermo. A rivelarlo è stato propriodurante la Justice Con (via IndieWire), in occasione della quale era lì per parlare del suo nuovo film, Army of the Dead, diretto da Zack ...

Advertising

NetflixGeeked : dave bautista - GianlucaOdinson : Dave Bautista: 'Amerei davvero interpretare Bane' - GianlucaOdinson : Avengers: Endgame, Dave Bautista avrebbe voluto che fosse Drax a uccidere Thanos - _ComicsUniverse : Dave Bautista ha svelato per quale motivo non ha intenzione di interpretare Drax in un’eventuale serie dei Marvel S… - 3cinematographe : Dave Bautista vuole essere Bane (a tutti i costi). Ecco la sua assurda trovata -