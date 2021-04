Dantedì | il canto tredici del Purgatorio e la dannazione degli invidiosi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dante e Virgilio, neldel, si trovano nella seconda cornice. Il paesaggio montuoso, è simile a quello appena lasciato. In questoi due poeti assisteranno ad esempi di carità, alla punizione inferta aglie Dante incontrerà l’anima di Sapìa senese. Virgilio è convinto che stavolta, per avere indicazioni sulla strada da intraprendere, sia più efficiente il sole. Infatti il poeta, inizia a guardare a destra e sinistra, cercando di saper decifrare bene la posizione del sole stesso. Mentre Dante e Virgilio, sono in cammino, vengono affiancati da delle voci. Le quali li invitano ed esortano ad amare chi gli ha fatto del male. Questa esortazione proviene dalle anime caritatevoli. Esempi di carità per i due poeti, che come spiega poi Virgilio a Dante, anticipano ...