**Dante: saggio inedito di Elena Ferrante su Beatrice per convegno italianisti** (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. - (Adnkronos) - Si intitola "Il nuovo alfabeto di Dante, le parole di Beatrice" un saggio inedito di Elena Ferrante. La misteriosa scrittrice che nessuno ha mai visto e che si cela dietro uno pseudonimo, autrice dell'acclamata saga dell'Amica geniale", ha preparato il testo in occasione delle celebrazioni del settimo centenario della morte del Sommo Poeta: verrà letto da Tiziana de Rogatis giovedì 29 aprile, alle ore 16.15, su Zoom e in diretta streaming, durante il convegno internazionale dell'Adi - Associazione degli Italianisti dal titolo "Dante e altri classici. da Petrarca a Soyinka". Mercoledì 28 e giovedì 29 aprile a Roma, presso l'Università della Sapienza, il convegno vedrà la partecipazione di alcuni fra i più importanti dantisti italiani, ma ...

