Daniela Ferolla, ex Miss Italia: Provavo "vergogna" per questa cosa (Di mercoledì 21 aprile 2021) Daniela Ferolla, l'ex Miss Italia racconta di come ha affrontato il concorso: " Mi imbruttivo per essere accettata" Daniela Ferolla, oggi trentasei anni di età e una carriera iniziata quando era appena 17enne, è stata l'ultima "Miss Italia" minorenne della storia del concorso. Eletta reginetta nel 2001, la modella campana non riuscì a godere pienamente di quell'incoronazione. Infatti il giorno seguente alla sua vittoria, arrivò l'11 settembre, e gli attentati alle Torri Gemelle newyorkesi scossero il mondo intero catalizzando l'attenzione per lungo tempo. Tutto questo però, non impedì alla Ferolla di continuare per la sua strada ed a piccoli passi è riuscita comunque a ...

