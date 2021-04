Dal 29 ottobre torna a Modena torna ‘Sciocolà’ | il festival delle delizie

(Di mercoledì 21 aprile 2021) MODENA – “Sciocolà“, festival del cioccolato, torna per la sua terza edizione nel centro storico di Modena. L’appuntamento, segnalano gli organizzatori, si terrà dal 29 ottobre all’1 novembre. “Siamo fiduciosi che l’andamento della pandemia consentirà, grazie anche alla massiccia campagna vaccinale che si svilupperà nelle prossime settimane, la ripresa di manifestazioni in presenza, che sono un fattore di comunità, un nostro modo di essere, di vivere, non rinviabile indefinitamente”, dicono dallo staff della manifestazione. Dunque, quantomeno secondo i programmi di oggi, piazza Grande, via Emilia centro e corso Duomo saranno di nuovo protagoniste “dell’evento più dolce dell’anno“.

