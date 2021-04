Dakota Johnson protagonista del film Persuasione di Netflix | rivisitazione moderna del romanzo di Jane Austen

(Di mercoledì 21 aprile 2021) È stato annunciato ildi, unadelpubblicato postumo di. La regia è affidata all’esordiente Carrie Cracknell, che finora aveva diretto solo a teatro. La pellicola è stata scritta dal vincitore dell’Oscar per Rain Man, Ron Bass, e da Alice Victoria Winslow. A guidare il cast, ancora non svelato, ci sarà. Ildipromette di adottare un nuovo approccio alla storia narrata neluscito nel 1818, un anno dopo la morte della. Laè Anne Elliot, figlia di una famiglia snob sull’orlo della ...

Dopo il successo mediatico delle Cinquanta Sfumature , sarà peròad interpretare Anne Elliot, che la famiglia, sull'orlo della bancarotta finanziaria, ritenne destinata a rimanere ...Una trasposizione cinematografica in chiave moderna e dotata di spirito L'attriceconfermata come protagonista di Persuasione il nuovo film prodotto da Netflix in collaborazione con ...Dakota Johnson ha firmato per recitare nell’ adattamento moderno dell’ultimo romanzo di Jane Austen “Persuasion”, prodotto da Netflix e MRC Entertainment. La notizia è stata confermata da Collider. L’ ...Dopo il successo mediatico della trilogia dedicata alle «Cinquanta Sfumature», la figlia di Don Johnson e Melanie Griffith è stata scelta come protagonista di «Persuasione», film che vuole rileggere i ...