Dagli Hub nelle Rsa ai fondi per l'assistenza al familiare disabile: il notiziario Cisl (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ecco i contenuti del nuovo notiziario FNP Cisl. Hub vaccinali nelle RSA Regione Lombardia ha licenziato una delibera per rendere massiva e capillare la campagna vaccinale antri Covid. in pratica, si prevede un protocollo d'intesa con le associazioni degli erogatori privati, e uno degli obiettivi è quello di rendere anche le Case di Riposo possibili centri vaccinali. Aperta la nuova sede di Leffe È ufficialmente operativa la nuova sede FNP Cisl di Leffe, aperta in via Gallizioli 3. Lo sportello leffese diverrà il punto di riferimento per i pensionati, ma non solo, di tutta la val Gandino, un territorio di circa 35 km² con una popolazione di poco più di 16000 abitanti, offrendo servizi previdenziali (INAS) e fiscali (CAF) oltre a rappresentare un punto di informazione e di orientamento per la risposta ai bisogni della ...

