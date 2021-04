DAD, quattro ragazzi riparano PC per chi ne ha bisogno: ora sono Alfieri della Repubblica (Di mercoledì 21 aprile 2021) Durante i lockdown, quattro ragazzi 18enni hanno riparato e donato centinaia di computer a chi ne aveva bisogno per seguire la DAD. ragazzi che riparano PCUn lockdown difficile per i giovani che non avevano dispositivi adatti alla didattica a distanza. Argomento che il Governo ha trattato diverse volte, ma sappiamo bene che i disagi sono stati enormi. Gran parte di questa generazione risentirà di forti lacune a livello culturale. A parte il fatto che i programmi scolastici non sono stati portati tutti a termine (o tralasciando importanti argomenti), c’è chi non è riuscito seguire in DAD. Una bella fetta del paese non aveva (e non ha ancora) le possibilità economiche per permettersi computer di buona fattura. E non solo. Ci sono quelle ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 21 aprile 2021) Durante i lockdown,18enni hanno riparato e donato centinaia di computer a chi ne avevaper seguire la DAD.chePCUn lockdown difficile per i giovani che non avevano dispositivi adatti alla didattica a distanza. Argomento che il Governo ha trattato diverse volte, ma sappiamo bene che i disagistati enormi. Gran parte di questa generazione risentirà di forti lacune a livello culturale. A parte il fatto che i programmi scolastici nonstati portati tutti a termine (o tralasciando importanti argomenti), c’è chi non è riuscito seguire in DAD. Una bella fetta del paese non aveva (e non ha ancora) le possibilità economiche per permettersi computer di buona fattura. E non solo. Ciquelle ...

