Da ungardening ad upcycling | i nuovi termini che celebrano l’ambiente

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 21 aprile 2021) In tutto il mondo l’attenzione verso la salvaguardia delè in costante crescita e la maggior consapevolezza ambientale ha anche portato alla creazione divocaboli e parole in varie lingue. Per questo, in occasione della Giornata della Terra che si celebrerà il 22 aprile, gli esperti dell’app Babbel hanno raccolto alcuni deiche descrivono i trend per uno stile di vita più sostenibile e quelli più utilizzati dalle aziende. I trend per uno stile di vita più sostenibile Le scelte quotidiane dei consumatori sono sempre più guidate dalla consapevolezza di dover preservare le risorse naturali adottando stili di vita sostenibili: 1.: un nuovo trend relativo alla cura del giardino di casa, sempre più popolare negli Stati Uniti. Consiste nell’evitare l’utilizzo di ...