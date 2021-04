Da Sanremo al Lago di Garda | la stagione europea degli M32 apre e chiude in Italia

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Dopo le tante cancellazioni dovute al Covid riparte laper la classe M32. Punto di partenza, poi dopo aver fatto tappa in Olanda, Danimarca e Svezia si tornerà in, dove lasirà suldi. Gli M32 sono stati disegnati nel 2011 dal velista Göran Marström, medaglia di bronzo nel 1980 a Mosca. Nel 2013 i diritti per la costruzione dello scafo sono state acquistati dall’azienda svedese Aston Harald AB e il successo della barca è andato sempre crescendo. Numerosi negli ultimi anni sono state le competizioni organizzate per questa classe. Tra gli appassionati di M32 c’è l’no Andrea Lacorte che con il Vitamina Sailing Team ha preso parte a numerose gare. LEGGI ANCHE: A maggio ...