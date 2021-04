Da riaperture scuola e ristoranti al pass vaccinale: il decreto (Di mercoledì 21 aprile 2021) riaperture scuola e ristoranti, pass vaccinale per zone rosse e arancioni, coprifuoco. E poi spettacoli, cinema, sport e fiere, Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che detta la roadmap delle riaperture dal 26 aprile ma con l’astensione della Lega per divergenze in particolare sul coprifuoco, che il partito di Matteo Salvini voleva scattasse non più dalle 22 ma dalle 23. Ecco nel dettaglio le misure contenute nel decreto del governo che posticipa al 31 luglio lo stato di emergenza: GREEN pass – “Dal 26 aprile – rende noto Palazzo Chigi al termine del Cdm – chi è munito di certificazione verde potrà spostarsi da una Regione all’altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni. Sempre dal 26 aprile e fino al 15 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021)per zone rosse e arancioni, coprifuoco. E poi spettacoli, cinema, sport e fiere, Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alche detta la roadmap delledal 26 aprile ma con l’astensione della Lega per divergenze in particolare sul coprifuoco, che il partito di Matteo Salvini voleva scattasse non più dalle 22 ma dalle 23. Ecco nel dettaglio le misure contenute neldel governo che posticipa al 31 luglio lo stato di emergenza: GREEN– “Dal 26 aprile – rende noto Palazzo Chigi al termine del Cdm – chi è munito di certificazione verde potrà spostarsi da una Regione all’altra anche se si tratta di zone rosse o arancioni. Sempre dal 26 aprile e fino al 15 ...

Advertising

lucianonobili : “Nessuno può negare un cambio di passo TOTALE grazie al governo #Draghi: riaperture vere, vaccini, ripartenza della… - La7tv : #tagada #Scuola, l'analisi di Massimo Giannini: 'Un film già visto, riaperture grottesche' #tagadala7 #21aprile - EnricoLetta : La road map delle riaperture in sicurezza annunciata da #Draghi e #Speranza va nella direzione giusta. Tutti dovrem… - infoitinterno : Nuovo decreto Covid – Dalla scuola al calcetto: ecco le misure e il calendario delle riaperture - g1ntoneria_ : RT @MisterG1991: Che il coprifuoco alle 22 fino a luglio strida con tutte le riaperture programmate e la scuola in presenza ok, siamo tutti… -