Da Bretton Woods a Savannah | l’ultima battaglia di Keynes

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Il 21 aprile 1946 moriva improvvisamente all’età di 62 anni John Maynard, uno dei maggiori economisti di tutti i tempi. Oltre alla Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta del 1936, che ha rivoluzionato il pensiero economico ed aperto la strada alla politica economica moderna, il contributo diriguardò i problemi economici internazionali. Fu sua la visione dell’assetto che avrebbe dovuto avere il sistema monetario internazionale alla fine della secondo guerra mondiale per evitare di ripetere gli errori commessi a Versailles con il Trattato di pace del 1919. Per ricordare, pubblichiamo questo articolo di Giorgio La Malfa e Giovanni Farese in cui si ricordano due viaggi americani die di sua moglie Lydia Lopokova per partecipare alla conferenza di ...