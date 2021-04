Cyberbullismo e revenge porn | un argine contro i crimini online

(Di mercoledì 21 aprile 2021) . Vorrebbero dare una mano portando un po’ di luce, o meglio di consapevolezza, nelle nostre vite digitali e in quella dei nostri figli. E’ nata con questo obiettivo la Open Source Intelligence Italia, Osint Italia, associazione formata da sette esperti di indagini sul Web che intende dare una mano ad arginare fenomeni come, pedoografia. L’intelligence open source è la raccolta e l’analisi di informazioni da fonti aperte, ovvero disponibili pubblicamente come i social network. Spesso non ce ne accorgiamo, madisseminiamo tracce della nostra esistenza di continuo e anche una sola foto può esser usata per colpire qualcuno. “Non si tratta di scomparire dal Web, ma di sapere qualche che si fa quando si naviga”, racconta Alessia Gianaroli, 44 ...

Ultime Notizie dalla rete : Cyberbullismo revenge

Tecnica della Scuola

E infatti il libro è dedicato, non solo "a tutte le vittime del, del sexting, delporn, del cutting e a chi ha perso la vita per inseguire una challenge", ma anche a coloro che ...... l'Open Source Intelligence appunto, per fini sociali, dalla ricerca di persone scomparse al, dalla violenza in rete alporn. Leggi anche > Sono molti i Paesi nel mondo che ...Vorrebbero dare una mano portando un po’ di luce, o meglio di consapevolezza, nelle nostre vite digitali e in quella dei nostri figli. E’ nata con questo obiettivo la Open Source Intelligence Italia, ...BOLOGNA. L’inizio è un classico della storia di divi e divine del cinema. Si è presentato al provino per accompagnare un amico e hanno scelto lui. È così che Alessandro Bede ...