Cuadrado | «Abbiamo voglia di riscatto | è importante far risultato»

Juan Cuadrado ha parlato prima di Juve Parma, match di Serie A. Le parole del terzino colombiano sul match Ai microfoni di Juventus TV ha parlato Juan Cuadrado prima di Juve Parma. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 riscatto – «Penso dobbiamo entrare in campo con la stessa voglia e determinazione nella partita scorsa. Lo spirito che Abbiamo messo era quello giusto, dobbiamo aver voglia di fare risultato indipendentemente dall'avversario. Abbiamo voglia di riscatto, io e tutti i compagni. Sappiamo che è importante far risultato, scendiamo in campo con quel pensiero». L'articolo proviene da Calcio News 24.

