Cristiano Ronaldo relax in famiglia ai giardinetti a Torino

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Tutti si chiedono seresterà in Italia? Continuerà a giocare nella Juventus? Dove sarà il futuro di? Mentre ci si interroga sui possibili traslochi del campione bianconero e sul suo periodo non proprio d’oro, compreso un infortunio, lui rilancia mostrandosi sereno, sorridente e perfettamente tranquillo a. La compagna Georgina Rodriguez

Gazzetta_it : Provaci ancora Dybaldo: #Dybala e #CR7 alla ricerca del feeling perduto #JuveParma - moillorens : Mamma mia Cristiano Ronaldo... - CB_Ignoranza : Gosens ha dichiarato che Cristiano Ronaldo si era rifiutato di dargli la sua maglia, così ci ha pensato Hateboer a… - eckofuji : RT @khaledalnouss1: Juventus expected lineup via Sky: Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Rabiot, McKennie; D… - le10sport : Mercato - PSG : Cette grosse annonce sur le dossier Cristiano Ronaldo ! -

La permanenza dialla Juventus è sempre avvolta nell'incertezza e questo tema, insieme ad altri, è stato trattato da David Trezeguet , ex bomber francese di origine argentina che ha giocato con la ...Nessuno però è arrivato dai bomber di spicco del campionato, dunque ecco il capocannonieresempre primo con 25 gol davanti a Romelu Lukaku che lo segue a quota 21, terza posizione ...Aritz Gabilondo, giornalista di AS, è intervenuto ai microfoni di CMIT TV sul futuro del Real Madrid, la Juventus e le sorti della SuperLega ...Il 7 volte campione del mondo di F1 aveva pubblicato su Instagram una foto in cui diceva di odiare il suo corpo. CR7 gli ha risposto, con una battuta ...