Crisanti contro gli anticorpi monoclonali: “sono stati imposti all’Italia da una lobby di interesse” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alessandro Nunziati Secondo Crisanti, “Gli anticorpi monoclonali sono stati imposti all’Italia da una lobby di interesse. In America non hanno avuto diffusione perché non funzionano” sostiene Crisanti. Il virologo, sostine che per curare il Covid-19 sarebbero da preferire “antinfiammatori e gli anticoagulanti”. In Italia è possibile utilizzare gli anticorpi monoclonali dal 10 marzo 2021, a seguito della determina dell’Aifa, Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 21 aprile 2021) Alessandro Nunziati Secondo, “Glida unadi. In America non hanno avuto diffusione perché non funzionano” sostiene. Il virologo, sostine che per curare il Covid-19 sarebbero da preferire “antinfiammatori e gli anticoagulanti”. In Italia è possibile utilizzare glidal 10 marzo 2021, a seguito della determina dell’Aifa, Impronta Unika.

Advertising

Adnkronos : Monoclonali contro il #COVDI19? Per il microbiologo Crisanti sono 'imposti dalle lobby'. - fanpage : #Zonagialla, Crisanti tuona: 'Un sistema infernale' - MariaMusto19 : RT @Adnkronos: Monoclonali contro il #COVDI19? Per il microbiologo Crisanti sono 'imposti dalle lobby'. - susy19711 : RT @Adnkronos: Monoclonali contro il #COVDI19? Per il microbiologo Crisanti sono 'imposti dalle lobby'. - ManuQ24916888 : RT @amArizona13: Tutta la congrega dei virologi-santoni-catastrofisti, è contro le riaperture perché con il virus ci campano. Pensate a uno… -