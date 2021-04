Crema | in un allevamento bovino carcasse di vitelli galleggianti nelle vasche di stoccaggio | denunciato il responsabile

(Di mercoledì 21 aprile 2021) I militari della Stazione dei carabinieri forestali di, nel corso dei controlli in un, hanno trovatodidi, cumuli di macerie edili e asfalti, rottami di veicoli e lamierati e tracimazione di liquami da trincee. L’operazione è stata avviata dopo una segnalazione della Polizia Locale arrivata nell’per verifiche su liquami zootecnici versati in una roggia. Nell’azienda sono stati trovati cumuli di inerti da macerie edili, rifiuti ferrosi,di veicoli dismessi e rifiuti speciali vari, oltre ad accumuli di liquami non correttamente stoccati. Da un controllo più approfondito è emerso che l’azienda, violando le ...

E' quanto rilevato dai militari della Stazione carabinieri forestali di, in unbovino del Cremasco. L'operazione è stata avviata in seguito a una segnalazione della Polizia Locale ...Il quadro desolante è stato scoperto dai carabinieri forestali di, in unbovino del Cremasco. L'operazione è stata avviata in seguito a una segnalazione della Polizia Locale ...Carcasse di vitelli galleggianti nelle vasche di stoccaggio del “digestato”, cumuli di macerieedili e asfalti, rottami di veicoli e lamierati, tracimazione di liquami da trincee. E’ un quadro di illec ...In un allevamento bovino i carabinieri forestali scoprono rifiuti stoccati illegalmente e sospettano abusi edilizi. Gli animali non venivano maltrattati ...