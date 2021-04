Covid:New York avvia maxi - campagna da 30 milioni per turismo (Di mercoledì 21 aprile 2021) La maggiore campagna di marketing mai intrapresa dalla città di New York per rilanciare il turismo. La Grande Mela punta a riacquistare lo splendore di meta turistica per eccellenza, cercando di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 aprile 2021) La maggioredi marketing mai intrapresa dalla città di Newper rilanciare il. La Grande Mela punta a riacquistare lo splendore di meta turistica per eccellenza, cercando di ...

