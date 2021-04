Covid Valle D’Aosta, oggi 46 contagi e 2 morti: bollettino 21 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 46 nuovi i nuovi contagi da coronavirus in Valle D’Aosta secondo il bollettino di oggi, 21 aprile. Registrati inoltre altri 2 morti. I nuovi positivi portano il totale complessivo dei pazienti affetti da Covid da inizio epidemia a 10.514. I casi positivi attuali sono 891, -30 rispetto a ieri, di cui 55 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva, e 824 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 9180, +74 rispetto a ieri. Il bollettino di aggiornamento sanitario della Regione segnala che ad oggi i tamponi effettuati sono 108.845, +557, di cui 21.289 effettuati con test antigienico rapido. Da inizio epidemia le persone decedute positive al virus in Valle D’Aosta sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 46 nuovi i nuovida coronavirus insecondo ildi, 21. Registrati inoltre altri 2. I nuovi positivi portano il totale complessivo dei pazienti affetti dada inizio epidemia a 10.514. I casi positivi attuali sono 891, -30 rispetto a ieri, di cui 55 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva, e 824 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 9180, +74 rispetto a ieri. Ildi aggiornamento sanitario della Regione segnala che adi tamponi effettuati sono 108.845, +557, di cui 21.289 effettuati con test antigienico rapido. Da inizio epidemia le persone decedute positive al virus insono ...

Advertising

fisco24_info : Covid Valle D’Aosta, oggi 46 contagi e 2 morti: bollettino 21 aprile: I dati con positivi e contagi di oggi… - bobinetv : 2 decessi #covid nelle ultime 24 ore #valledaosta #salute - - infoitinterno : Dal 27 aprile la Valle d’Aosta somministrerà 1.000 dosi di vaccino anti Covid al giorno - MariaAversano1 : RT @LaNotiziaTweet: 21 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia. I nuovi casi Covid in Basilicata, Valle d'Aosta, Abruz… - LaNotiziaTweet : 21 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia. I nuovi casi Covid in Basilicata, Valle d'Aosta, A… -