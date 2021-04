Covid vaccino Lombardia, da mezzanotte 22 aprile prenotazioni al via per 60 - 64enni (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da Tgcom24, annunciando che la prossima settimana si arriverà a 100mila inoculazioni al giorno. "Ieri - aggiunge - abbiamo ... Leggi su adnkronos (Di mercoledì 21 aprile 2021) Lo ha detto il presidente della, Attilio Fontana, intervistato da Tgcom24, annunciando che la prossima settimana si arriverà a 100mila inoculazioni al giorno. "Ieri - aggiunge - abbiamo ...

Advertising

ladyonorato : Non ci sono parole per descrivere quanto questo sia disumano, raccapricciante, terribile. Orrore. - Mov5Stelle : Con il vertice mondiale della salute del 21 maggio, organizzato dalla presidenza italiana del G20 e dalla Commissio… - RegioneLazio : #Vaccino anti #Covid19 Da martedì 27 Aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 59-58 (nati 1… - lifestyleblogit : Covid vaccino Lombardia, da mezzanotte 22 aprile prenotazioni al via per 60-64enni - - PilloleIn : Arriva il 4° #vaccino e il nuovo piano regionale di #Figliuolo. Intanto la Maggioranza di #Governo tiene: #Salvini… -