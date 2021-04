Covid vaccino Lombardia, da mezzanotte 22 aprile prenotazioni al via per 60-64enni (Di mercoledì 21 aprile 2021) A partire dalla mezzanotte di domani, giovedì 22 aprile, anche le persone di età compresa tra i 60 e i 64 anni potranno prenotare il proprio appuntamento per la vaccinazione anti-Covid in Lombardia. Lo fa sapere la Regione. Si ricorda che per le prenotazioni online è necessario collegarsi al sito https://prenotazionevacciniCovid.regione.Lombardia.it/ e tenere a portata di mano la Tessera sanitaria e il Codice fiscale. Possibili anche le prenotazioni al call center al numero 800 894 545; tramite i Postamat di Poste Italiane o attraverso i portalettere. In Lombardia la campagna vaccinale “sta andando bene, stiamo dimostrando la nostra capacità di rispettare i target del Governo e di superarli”. Lo ha detto il presidente della ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) A partire dalladi domani, giovedì 22, anche le persone di età compresa tra i 60 e i 64 anni potranno prenotare il proprio appuntamento per la vaccinazione anti-in. Lo fa sapere la Regione. Si ricorda che per leonline è necessario collegarsi al sito https://prenotazionevaccini.regione..it/ e tenere a portata di mano la Tessera sanitaria e il Codice fiscale. Possibili anche leal call center al numero 800 894 545; tramite i Postamat di Poste Italiane o attraverso i portalettere. Inla campagna vaccinale “sta andando bene, stiamo dimostrando la nostra capacità di rispettare i target del Governo e di superarli”. Lo ha detto il presidente della ...

