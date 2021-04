Covid: vaccini Lombardia, da mezzanotte domani prenotazioni per 60-64enni (Di mercoledì 21 aprile 2021) Milano, 21 apr. (Adnkronos) - A partire dalla mezzanotte di domani, giovedì 22 aprile, anche le persone di età compresa tra i 60 e i 64 anni potranno prenotare il proprio appuntamento per la vaccinazione anti Covid-19 in Lombardia. Lo fa sapere la Regione. Si ricorda che per le prenotazioni online è necessario collegarsi al sito https://prenotazionevacciniCovid.regione.Lombardia.it/ e tenere a portata di mano il Numero di Tessera Sanitaria e il Codice Fiscale. Possibili anche le prenotazioni al call center al numero 800 894 545; tramite i Postamat di Poste Italiane o attraverso i portalettere. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Milano, 21 apr. (Adnkronos) - A partire dalladi, giovedì 22 aprile, anche le persone di età compresa tra i 60 e i 64 anni potranno prenotare il proprio appuntamento per la vaccinazione anti-19 in. Lo fa sapere la Regione. Si ricorda che per leonline è necessario collegarsi al sito https://prenotazione.regione..it/ e tenere a portata di mano il Numero di Tessera Sanitaria e il Codice Fiscale. Possibili anche leal call center al numero 800 894 545; tramite i Postamat di Poste Italiane o attraverso i portalettere.

