Covid, ultime news. Bollettino di oggi: 13.844 casi su 350.034 tamponi, 364 morti. LIVE (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il consiglio dei ministri è convocato per l'esame del decreto legge con le nuove misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali. Intanto oggi verranno distribuite le 184 mila dosi di vaccino Johnson & Johnson immagazzinate presso l'hub nazionale della Difesa di Pratica di Mare. Lo ha annunciato ieri sera il Commissario straordinario Figliuolo, sentito il ministro Speranza, dopo l'ok senza limitazioni dell'Ema. Via libera anche dall'Aifa che lo raccomanda per gli over 60.

