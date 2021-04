Covid Toscana, oggi 936 contagi: bollettino 21 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 936 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 21 aprile, secondo i dati del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 936 su 25.175 test di cui 14.596 tamponi molecolari e 10.579 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,72% (11,5% sulle prime diagnosi)”, scrive sui social. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 936 ida coronavirus in, 21, secondo i dati deldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 936 su 25.175 test di cui 14.596 tamponi molecolari e 10.579 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,72% (11,5% sulle prime diagnosi)”, scrive sui social. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

