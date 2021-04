Covid, torna la zona gialla in Italia: le regioni che puntano al cambio di colore (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDalla prossima settimana torneranno le zone gialle in Italia. Dopo un mese a oscillare tra il rosso e l’arancione, il Governo ha stabilito che a partire dal 26 aprile alcuni territori potranno tornare a colorarsi di giallo. Quali lo scopriremo venerdì, quando si terrà la consueta conferenza da parte l’Iss, l’Istituto Superiore di Sanità. Tuttavia emergono le prime indiscrezioni a tal proposito, confermate da Mariastella Gelmini. “Probabilmente oltre 11 regioni passeranno al giallo“, ha ammesso il ministro degli Affari regionali, “il Coronavirus è invisibile ma non è scomparso“. Stando ai dati emersi negli ultimi giorni, a diventare gialle dovrebbero essere Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise e la provincia autonoma di Bolzano e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDalla prossima settimana torneranno le zone gialle in. Dopo un mese a oscillare tra il rosso e l’arancione, il Governo ha stabilito che a partire dal 26 aprile alcuni territori potrannore a colorarsi di giallo. Quali lo scopriremo venerdì, quando si terrà la consueta conferenza da parte l’Iss, l’Istituto Superiore di Sanità. Tuttavia emergono le prime indiscrezioni a tal proposito, confermate da Mariastella Gelmini. “Probabilmente oltre 11passeranno al giallo“, ha ammesso il ministro degli Affari regionali, “il Coronavirus è invisibile ma non è scomparso“. Stando ai dati emersi negli ultimi giorni, a diventare gialle dovrebbero essere Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise e la provincia autonoma di Bolzano e ...

Advertising

fattoquotidiano : NUOVO DECRETO COVID, ECCO LA BOZZA Tornano le zone gialle, arriva la “certificazione verde” per gli spostamenti tr… - NicolaPorro : Con le #riaperture non si torna alla normalità, ma cambia completamente l’approccio al #Covid. E da questo successo… - SkyTG24 : Covid, in Israele via mascherine all'aperto e si torna a scuola - anteprima24 : ** Covid, torna la zona gialla in #Italia: le #Regioni che puntano al cambio di colore ** - Umbertoalfinito : @ilariacapua @diMartedi Quando smetterete di fare politica, seguendo il canovaccio di Floris, per fare divulgazione… -