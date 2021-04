Covid: Tokyo verso stato emergenza, a tre mesi da Olimpiadi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il governo giapponese si appresta a dichiarare lo stato di emergenza per Tokyo e due altre regioni, a causa della pandemia da Covid, a tre mesi dalle Olimpiadi. Secondo i media locali le autorità ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il governo giapponese si appresta a dichiarare lodipere due altre regioni, a causa della pandemia da, a tredalle. Secondo i media locali le autorità ...

Covid, il Giappone è pronto a proclamare lo stato di emergenza a Tokyo, Osaka e Hyogo Intanto si avvicinano i giochi olimpici di Tokyo 2021 , ma è ancora alto l'allarme per i casi di Covid - 19 in tutto il mondo. Nel Giappone, inoltre, si sta diffondendo una variante alquanto ...

Borsa: Asia in difficoltà, pesano timori Covid, Tokyo -2,03% ANSA Nuova Europa Verso Tokyo, l’evoluzione quotidiana e il virus: gli atleti saranno testati ogni giorno Verso i Giochi con l'incertezza del giorno per giorno a causa dell'andamento dei contagi da virus. Una tappa della staffetta della torcia oggi è stata spostata dalle strade pubbliche di Matsuyama, dop ...

Inganna la quarantena con un blog, l'odissea di Giovanni Federico tra Messina e il Giappone Un mese di quarantena, esattamente 28 giorni, per stare tre mesi in Giappone con i propri figli. Quattordici giorni in Giappone e quattordici giorni a Messina. È il percorso toccato a Giovanni Federic ...

