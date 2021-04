Covid Sicilia, oggi 1.288 contagi e 10 morti: bollettino 21 aprile (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 1.288 i contagi da coronavirus in Sicilia resi noti oggi, 21 aprile, secondo il bollettino della regione. Da ieri, registrati 10 morti. L’isola è terza per numero di contagi in Italia dopo la Lombardia e la Campania. Sono 989 i pazienti dimessi o guariti. Il numero degli attuali positivi è di 25.188 – 289 in più rispetto a ieri – di cui 1.274 sono ricoverati in regime ordinario, 182 in terapia intensiva e 23.732 in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sono 1.288 ida coronavirus inresi noti, 21, secondo ildella regione. Da ieri, registrati 10. L’isola è terza per numero diin Italia dopo la Lombardia e la Campania. Sono 989 i pazienti dimessi o guariti. Il numero degli attuali positivi è di 25.188 – 289 in più rispetto a ieri – di cui 1.274 sono ricoverati in regime ordinario, 182 in terapia intensiva e 23.732 in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

