Covid, "sì a incontri senza mascherine e distanze per i vaccinati" (Di mercoledì 21 aprile 2021) Sì agli incontri senza mascherine e distanze fra persone vaccinate contro Covid-19. E' una delle indicazioni del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), che ha pubblicato una guida per adeguare l'uso degli interventi non farmaceutici contro Covid, come le mascherine e il distanziamento, sulla base della valutazione del rischio, per le persone completamente vaccinate, di contrarre l'infezione e sviluppare malattia grave. "Con l'avanzare delle vaccinazioni, è incoraggiante avere raccomandazioni basate sull'evidenza che l'immunizzazione può lentamente consentire il rilassamento degli interventi non farmaceutici come l'uso di maschere e il distanziamento fisico – sottolinea Andrea Ammon, direttore dell'Ecdc – Mentre il rilassamento delle misure di ...

