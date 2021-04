Covid: Scotto, ‘mozione sfiducia a Speranza è bandierina’ (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “La mozione di sfiducia a Roberto Speranza presentata da Fratelli d’Italia ha un solo scopo: piantare una bandierina nel campo della destra. La guerra è tutta in mezzo a loro. Della lotta al Covid-19 invece non gliene importa un fico secco. Una danza macabra sulla pelle delle persone”. Lo ha dichiarato Arturo Scotto, coordinatore politico di Articolo Uno. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “La mozione dia Robertopresentata da Fratelli d’Italia ha un solo scopo: piantare una bandierina nel campo della destra. La guerra è tutta in mezzo a loro. Della lotta al-19 invece non gliene importa un fico secco. Una danza macabra sulla pelle delle persone”. Lo ha dichiarato Arturo, coordinatore politico di Articolo Uno. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Giulio57544474 : @Arturo_Scotto @kiara86769608 @FratellidItalia Ah,se il covid riuscisse a fare giustizia - TV7Benevento : Covid: Scotto, 'mozione sfiducia a Speranza è bandierina'... - Arturo_Scotto : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: Draghi e Orlando accolgano l'appello delle organizzazioni sindacali per prorogare a tutti il blocco d… - carutig : RT @articoloUnoMDP: Arturo Scotto: la guerra è tutta nel centrodestra. Della lotta al COVID-19 invece non gliene importa un fico secco. @A… - pameladiverona : RT @articoloUnoMDP: Arturo Scotto: la guerra è tutta nel centrodestra. Della lotta al COVID-19 invece non gliene importa un fico secco. @A… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Scotto Covid: Scotto, 'mozione sfiducia a Speranza è bandierina' Della lotta al Covid - 19 invece non gliene importa un fico secco. Una danza macabra sulla pelle delle persone'. Lo ha dichiarato Arturo Scotto, coordinatore politico di Articolo Uno.

Governo: Scotto, mozione sfiducia FdI a Speranza è solo una bandierina Della lotta al COVID - 19 invece non gliene importa un fico secco. Una danza macabra sulla pelle delle persone. Lo ha dichiarato Arturo Scotto, coordinatore politico di Articolo Uno.

Covid: Scotto, 'mozione sfiducia a Speranza è bandierina' - Sardiniapost.it SardiniaPost Turni massacranti e ferie negate per i sanitari dall’inizio della pandemia Dall'inizio della pandemia si sono registate il 30% in più di richieste di aiuto da parte di infermieri e sanitari sfruttati con turni massacranti e ferie ...

Chef stellati e vip ai fornelli delle mense sociali napoletane NAPOLI – Il particolare momento che stiamo vivendo, oltre a limitare le libertà personali, sta purtroppo provocando un impoverimento della popolazione: coloro che già vivevano in situazioni di indigen ...

Della lotta al- 19 invece non gliene importa un fico secco. Una danza macabra sulla pelle delle persone'. Lo ha dichiarato Arturo, coordinatore politico di Articolo Uno.Della lotta al- 19 invece non gliene importa un fico secco. Una danza macabra sulla pelle delle persone. Lo ha dichiarato Arturo, coordinatore politico di Articolo Uno.Dall'inizio della pandemia si sono registate il 30% in più di richieste di aiuto da parte di infermieri e sanitari sfruttati con turni massacranti e ferie ...NAPOLI – Il particolare momento che stiamo vivendo, oltre a limitare le libertà personali, sta purtroppo provocando un impoverimento della popolazione: coloro che già vivevano in situazioni di indigen ...