Covid: Procura Roma indaga su siringhe ordinate da ex commissario Arcuri (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Dopo la Corte dei Conti anche la Procura di Roma indaga sulle oltre 157 milioni di siringhe di precisione "luer lock" comprate dall'ex commissario Domenico Arcuri e pagate circa 10 milioni di euro. Il fascicolo affidato al pm Antonio Clemente è senza indagati né ipotesi di reato. L'indagine è partita dopo un esposto presentato dal parlamentare europeo di Fratelli d'Italia, Enzo Rivellini. "L'acquisto programmabile e non emergenziale è, certo, una vicenda degna di attenzione – scrive nell'esposto l'avvocato Luigi Ferrandino che assiste il deputato - Il costo delle siringhe 'luer lock' pagato dalla struttura commissariale è risultato decisamente più alto delle normali siringhe che in tutto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021), 21 apr. (Adnkronos) - Dopo la Corte dei Conti anche ladisulle oltre 157 milioni didi precisione "luer lock" comprate dall'exDomenicoe pagate circa 10 milioni di euro. Il fascicolo affidato al pm Antonio Clemente è senzati né ipotesi di reato. L'indagine è partita dopo un esposto presentato dal parlamentare europeo di Fratelli d'Italia, Enzo Rivellini. "L'acquisto programmabile e non emergenziale è, certo, una vicenda degna di attenzione – scrive nell'esposto l'avvocato Luigi Ferrandino che assiste il deputato - Il costo delle'luer lock' pagato dalla struttura commissariale è risultato decisamente più alto delle normaliche in tutto il ...

