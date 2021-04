**Covid: P.Chigi, ristoranti anche a cena in zona gialla purché all’aperto** (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Dal 26 aprile in zona gialla riaprono i ristoranti anche a cena, purché all’aperto. Lo rende noto Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il dl sulle riaperture. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Dal 26 aprile inriaprono iall’aperto. Lo rende noto Palazzoal termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il dl sulle riaperture. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : E' in corso a Palazzo Chigi la cabina di regia sul Covid. Partecipano anche gli esperti Silvio Brusaferro dell'Iss… - rtl1025 : ?? Dal 26 aprile dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nelle #zonerosse. E… - rtl1025 : ?? Dovrebbe restare il coprifuoco alle 22.00, nella fase delle nuove aperture. Lo si apprende da fonti di governo, a… - TV7Benevento : **Covid: P.Chigi, scuola in presenza 50-75% in rossa, dal 70 al 100% in gialla e arancione**... - TV7Benevento : **Covid: P.Chigi, da 26/4 ok a spostamenti tra Regioni con green pass**... -