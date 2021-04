Covid | p Chigi | ' dal 26 4 spettacoli in zona gialla | max 500 al chiuso e 1000 all' aperto' **

Advertising

Agenzia_Ansa : E' in corso a Palazzo Chigi la cabina di regia sul Covid. Partecipano anche gli esperti Silvio Brusaferro dell'Iss… - rtl1025 : ?? Dal 26 aprile dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nelle #zonerosse. E… - rtl1025 : ?? Dovrebbe restare il coprifuoco alle 22.00, nella fase delle nuove aperture. Lo si apprende da fonti di governo, a… - zazoomblog : Covid: P.Chigi da 1-6 in zona gialla torna pubblico a eventi sport agonistici - #Covid: #P.Chigi #gialla #torna - TV7Benevento : Covid: P.Chigi, da 1/6 in zona gialla torna pubblico a eventi sport agonistici... -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Chigi

Metro

Palazzo. Via libera del Consiglio dei ministri al dl che scrive la roadmap delle riaperture. Astenuta, ... L'Italia torna gialla Il cdm ha affrontato il nuovo dl, che fissa le regole per le ...... aperture troppo posticipate e confuse per palestre e piscine: per questo la Lega non è convinta del decreto ", trapela dal Carroccio al termine della riunione a Palazzo. DECRETO, OK CDM: ...In Consiglio dei ministri scontro sul coprifuoco, che resta fissato dalle 22 alle 5. La riunione che ha licenziato il decreto sulle riaperture si è svolta in un clima molto teso e ha fatto registrare ...I casi di Covid nel mondo superano i 142 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 3 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ultim ...