Covid: P.Chigi, da 1/6 in zona gialla torna pubblico a eventi sport agonistici (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Dal primo giugno in zona gialla sono aperte al pubblico anche le manifestazioni e gli eventi sportivi di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Comitato paralimpico. La capienza consentita è del 25% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 1000 spettatori per gli impianti all'aperto e 500 per quelli al chiuso. Per eventi di particolare rilevanza e tenuto conto delle caratteristiche dei siti è possibile autorizzare la presenza di un numero maggiore di spettatori. E' possibile inoltre, anche prima del primo giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza". Lo rende noto Palazzo Chigi al termine del Cdm ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Dal primo giugno insono aperte alanche le manifestazioni e gliivi di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Comitato paralimpico. La capienza consentita è del 25% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 1000 spettatori per gli impianti all'aperto e 500 per quelli al chiuso. Perdi particolare rilevanza e tenuto conto delle caratteristiche dei siti è possibile autorizzare la presenza di un numero maggiore di spettatori. E' possibile inoltre, anche prima del primo giugno, autorizzare lo svolgimento diivi di particolare rilevanza". Lo rende noto Palazzoal termine del Cdm ...

Agenzia_Ansa : E' in corso a Palazzo Chigi la cabina di regia sul Covid. Partecipano anche gli esperti Silvio Brusaferro dell'Iss… - rtl1025 : ?? Dal 26 aprile dovrebbero riaprire in presenza tutte le scuole, anche le superiori, tranne che nelle #zonerosse. E… - rtl1025 : ?? Dovrebbe restare il coprifuoco alle 22.00, nella fase delle nuove aperture. Lo si apprende da fonti di governo, a…